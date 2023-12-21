İğne tedavisi sonrası Icardi'nin ayarları bozuldu
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Son haftaları boş geçen Mauro Icardi, bu maçı da boş geçti ve performans düşüklüğü dikkat çekti.
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından ortaya çıkan bir istatistik ise Sarı Kırmızılı ekibi endişeye sevk etti. Bu sezon Avrupa'da ve ligde çıktığı 25 maçta 17 gol, 8 asistlik muazzam bir skor katkısı gösteren Mauro İcardi, son haftalarda ise düşüşte.
Özellikle iğne tedavisiyle maçlara çıktığı süreçte fiziksel olarak kötü gözüken Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son 3 maçta gol atamazken, ligde ise son 3 maçta sadece 1 kez ağları havalandırdı, o da penaltıdan geldi. Arjantinli süper starın, üst üste oynanacak iki Fenerbahçe derbisinde sergileyeceği performans ise oldukça kritik olacak.
Özellikle iğne tedavisiyle maçlara çıktığı süreçte fiziksel olarak kötü gözüken Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son 3 maçta gol atamazken, ligde ise son 3 maçta sadece 1 kez ağları havalandırdı, o da penaltıdan geldi. Arjantinli süper starın, üst üste oynanacak iki Fenerbahçe derbisinde sergileyeceği performans ise oldukça kritik olacak.