Galatasaray'da ayrılık! İtalyan devi istiyor

Galatasaray'da bu sezon düzenli forma şansı bulamayan ve bu durumdan rahatsız olan Victor Nelsson, İtalyan devi Milan'ın radarına girdi.

Galatasaray'da bu sezon istediği kadar ilk 11'de forma şansı bulamayan Victor Nelsson'un adı İtalya Serie A ligi ekiplerinden Milan ile anılıyor.



Sky Sports İtalya'nın haberine göre, devre arası transfer çalışmalarına başlayan Milan stoper mevkiisi için sarı-kırmızılıların stoperi Victor Nelsson'u gündemine aldı.



İtalyan ekibi stoperde iki ismi gündemine alırken bunlardan öncelikli olan Danimarkalı Nelsson için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunacak.



Nelsson olmazsa Lenglet



Milan, Galatasaray'dan Nelsson'u transfer edememesi durumunda bonservisi Barcelona'da bulunan ve Aston Villa'da kiralık olarak oynayan Clement Lenglet için harekete geçecek.



Bu sezon ilk 11'de formasını Davinson Sanchez'e kaptıran Nelsson, sarı-kırmızılı takımla 20 resmi maçta sahaya çıktı.