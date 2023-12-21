Fenerbahçe yeni doktorunu buldu! Alex de Souza dünya devini Türkiye’ye getiriyor…

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kararlı adımlarla hareket ediyor. Sarı-lacivertli ekip, güçlü bir orta saha transferi için Brezilya yolculuğuna hazırlanıyor. Bu transfer sürecinde Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, sarı-lacivertli takıma aracılık edecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u 4-3 yenerek liderlik yolunda önemli bir galibiyet aldı.



Bu zaferin ardından sarı-lacivertli ekip, aradığı orta saha takviyesini Brezilya'da bulduğunu duyurdu.



Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Brezilyalı bir orta saha oyuncusunu transfer etme çalışmalarına başladı.



Kanarya, Süper Lig'deki üstünlüğünü sürdürürken, orta saha bölgesini güçlendirme konusunda Brezilya’nın yıldızına kancayı taktı.



Fenerbahçe’nin efsanesi haline gelen Alex de Souza aracı olacak.





Brezilyalı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye



Fotomaç’ın haberine göre; Fenerbahçe, Brezilya Serie A ekibi Sao Paulo’da forma giyen 21 yaşındaki Pablo Maia’yı gündemine aldı.



2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro. Bu transfer için Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza’nın aracı olacağı iddia edildi.



Pablo Maia, bugüne kadar Sao Paulo formasıyla çıktığı 58 maçta 5 gol ve 2 asiste imza attı.

