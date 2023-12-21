  • USD: 29,09 - 29,14
  • EURO: 31,86 - 31,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe yeni doktorunu buldu! Alex de Souza dünya devini Türkiye’ye getiriyor…

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kararlı adımlarla hareket ediyor. Sarı-lacivertli ekip, güçlü bir orta saha transferi için Brezilya yolculuğuna hazırlanıyor. Bu transfer sürecinde Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, sarı-lacivertli takıma aracılık edecek.

Ekleme: 21.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u 4-3 yenerek liderlik yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Bu zaferin ardından sarı-lacivertli ekip, aradığı orta saha takviyesini Brezilya'da bulduğunu duyurdu.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Brezilyalı bir orta saha oyuncusunu transfer etme çalışmalarına başladı.

Kanarya, Süper Lig'deki üstünlüğünü sürdürürken, orta saha bölgesini güçlendirme konusunda Brezilya’nın yıldızına kancayı taktı.

Fenerbahçe’nin efsanesi haline gelen Alex de Souza aracı olacak.


Brezilyalı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye

Fotomaç’ın haberine göre; Fenerbahçe, Brezilya Serie A ekibi Sao Paulo’da forma giyen 21 yaşındaki Pablo Maia’yı gündemine aldı.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro. Bu transfer için Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza’nın aracı olacağı iddia edildi.

Pablo Maia, bugüne kadar Sao Paulo formasıyla çıktığı 58 maçta 5 gol ve 2 asiste imza attı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan TBMM'de flaş açıklamalar: Filistin'de hedef acil ateşkes ve kalıcı barış
İzmirlinin çilesi! İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşım sorunu sürüyor
İYİ Parti'de Ankara depremi! 4 ilçe başkanı görevden alındı
Edirne Belediye Başkanı'nın 47 yıl hapsi isteniyor
Tevfik Göksu öğrencilere seslendi: İmamoğlu suç işliyor
Faizde 250 baz puanlık artış dünya basınında: Parasal sıkılaştırmanın sonuna gelindi
İYİ Parti'den istifa etti! Akıllara o paylaşımı getirdi: 'Seni kim satın aldı?'
Blinken'den küstah açıklama
Erdoğan'dan seçim çalışması: İşte emeklilere özel indirim ve miting programının detayları
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!
Fransa Büyükelçisi'nden Özgür Özel'e ziyaret! Detay dikkatlerden kaçmadı
AYM'den Can Atalay kararı!
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faizlerinde artış yok
Devrim gibi yenilik! Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı: Yeni sistemle hem daha hızlı hem daha konforlu
İYİ PARTİ'nin İstanbul adayı olacak mı? Naci Görür son noktayı koydu
ABD basınından Milli Muharip Uçak KAAN'a övgü! F-35 ile benzerliği dikkat çekti
Meta'dan Gazze sansürü: Instagram ve Facebook'ta Filistinlilerin sesi susturuluyor!
Suriyeliler vergi veriyor mu? Bakan Şimşek Meclis kürsüsünden cevap verdi
MSB kaynaklarından 'Tuzla' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli yetim çocuklar için Kızılay'a bağış
79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

Bu gece zor biter! Marmara, Ege, İç Anadolu dahil, saatlerce hissedilecek...

Bu gece zor biter! Marmara, Ege, İç Anadolu dahil, saatlerce hissedilecek...

Meclisin onayından geçti: Ülke bayrağı değişiyor

Meclisin onayından geçti: Ülke bayrağı değişiyor

Tam tersini savundu! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için ezber bozan deprem açıklaması!

Tam tersini savundu! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için ezber bozan deprem açıklaması!

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Türkiye'den büyük hamle: 'Petrol var' söylentisi tüm bölgeyi sardı hepsi teker teker yeniden açılacak

Türkiye'den büyük hamle: 'Petrol var' söylentisi tüm bölgeyi sardı hepsi teker teker yeniden açılacak