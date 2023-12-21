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Beyaz Gazete
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Beşiktaş - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Ekleme: 21.12.2023 - 09:55 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 5. sırada girdi.

Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, galip gelerek taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Alanyaspor da Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet özlemine son oynadığı müsabakada İstanbulspor'u 1-0 yenerek son verdi. Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, 14 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih, Muleka, Chamberlain, Rebic, Cenk

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Yusuf, Efecan, Novais, Oğuz, Sisto, Cordova, Richard, Augusto
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