Başakşehir, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddetti!

Süper Lig ekibi Başakşehir, Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararın ardından yeniden gündeme gelen Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddettiğini duyurdu.

Avrupa'nın büyük kulüplerinin UEFA organizasyonlarından ayrılıp kulüplerin yönettiği bir organizasyon olan "Süper Lig" projesi için açtığı dava hakkındaki karar açıklandı.



Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı karara göre; UEFA, 2021 yılında duyurulan Avrupa Süper Ligi projesini iptal ederek rekabet hukukuna aykırı hareket etti. Buna göre; ne FIFA ne de UEFA, kendi organizasyonları dışındaki bir turnuvaya katılan kulüplere herhangi bir yaptırım uygulama hakkına sahip değil.



Karar ile birlikte Avrupa Süper Ligi'nin yeniden kurulması gündeme gelse de projenin ilk duyurulduğu tarihteki taraftar tepkileri sebebiyle kulüplerin bu konuda çekimser olduğu belirtildi.



Başakşehir, katılmayı kabul etmedi



Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararın ardından yeniden gündeme gelen Avrupa Süper Ligi için Türkiye'den ilk açıklama geldi.



Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddettiğini duyurdu.



İşte Başakşehir'in açıklaması:



İstanbul Başakşehir FK, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak verdiği ve hiçbir şekilde sözde Süper Lig projesini desteklemeyen kararı dikkate almaktadır. İstanbul Başakşehir FK olarak, Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için Avrupalı kulüp arkadaşlarımızla birlikte Avrupa Kulüpler Biriliği aracılığıyla çalışmaya %100 bağlıyız. Bu da ancak Avrupa Kulüpler Biriliği'nin UEFA ile sahip olduğu güçlü ortaklık sayesinde mümkün olacaktır.