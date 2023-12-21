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Adalet Divanı'ndan Avrupa Süper Ligi kararı: FIFA yasalara aykırı hareket etti

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın 2021'de Avrupa Süper Ligi'nin oluşumunu engelleyerek rekabet yasalarına aykırı hareket ettiğini duyurdu.

Ekleme: 21.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın 2021'de Avrupa Süper Ligi'nin oluşumunu engelleyerek rekabet yasalarına aykırı hareket edip etmediğine ilişkin kararını açıkladı.

Adalet Divanı, futbol müsabakalarını düzenleme yetkisinin UEFA ya da FIFA'nın tekelinde olmadığına karar verdi. Böylelikle Avrupa Süper Ligi'nin yasal olarak kurulmasının önünde bir engel kalmadı. Öte yandan Divan, UEFA ve FIFA'nın gücünü kötüye kullandığına hükmetti.

"UEFA tekeli bitti"

Kararın ardından Avrupa Süper Ligi CEO'su Bernd Reichart, şunları söyledi:

UEFA'nın tekeli bitti, Futbol artık özgür kaldı. Kulüpler artık kendi kaderini belirlemekte özgür ve yaptırım tehlikeleri yok. Taraftarlara buradan duyuruyoruz; Avrupa Süper Ligi'nde tüm maçlar ücretsiz olacak. Kulüpler için ise gelirlerin tamamı garanti edilecek.

Ne olmuştu?

Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un başını çektiği Avrupa'nın 5 büyük ligindeki dev kulüpler, Avrupa Süper Ligi isimli yeni bir lig kuracaklarını açıklamıştı. Özellikle FIFA ile UEFA'nın yaptırım baskısı ve taraftarların tepkisi sonucu Real Madrid ve Barcelona haricindeki diğer ekipler geri adım atmış, organizasyon da rafa kaldırılmıştı.

Organizasyon, Avrupa'nın dev ekiplerinin birbiriyle sezon içerisinde daha çok maç yapmasını ve gelirlerini bu sebeple daha da artırmayı hedefliyordu.

2021 yılında Real Madrid başkanı Florentino Perez'in açıkladığı Avrupa Süper Ligi'ne 5 büyük ligden katılacak 12 takım şöyleydi:

- Real Madrid

- Barcelona

- Atletico Madrid

- Manchester City

- Chelsea

- Manchester United

- Arsenal

- Liverpool

- Tottenham

- Juventus

- Milan

- Inter
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