2024 yılında FIFA kokartı takacak Türk hakemleri

Türk hakemliğinin en çok tartışıldığı yıl olarak tarihe geçen 2023 yılı, Avrupa'daki hakem başarımızı da etkiliyor.2024 yılında Türk hakemliğini Avrupa kupalarında temsil edecek hakemlerimiz de belli oldu.Orta hakemlerden Ali Palabıyık, Yaşar Kemal Uğurlu ve Erkan Özdamar'ın kokartı sökülürken, yerlerine ise Zorbay Küçük, Bahattin Şimşek ve Kadir Sağlam'a görev verildi.Elit kategoride görev alacak Halil Umut Meler ise kokartını korurken yeni görev verilen 3 hakemin en alt klasman olan 2. kategoride görev alacak olması ise dikkati çekti.