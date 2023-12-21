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2024 yılında FIFA kokartı takacak Türk hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemlerin listesini paylaştı. Buna göre 3 hakemin kokartı sökülürken yerlerine Zorbay Küçük, Kadir Sağlam ve Bahattin Şimşek getirildi.

Ekleme: 21.12.2023 - 16:09 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Türk hakemliğinin en çok tartışıldığı yıl olarak tarihe geçen 2023 yılı, Avrupa'daki hakem başarımızı da etkiliyor.

2024 yılında Türk hakemliğini Avrupa kupalarında temsil edecek hakemlerimiz de belli oldu.

Zorbay Küçük görev aldı

Orta hakemlerden Ali Palabıyık, Yaşar Kemal Uğurlu ve Erkan Özdamar'ın kokartı sökülürken, yerlerine ise Zorbay Küçük, Bahattin Şimşek ve Kadir Sağlam'a görev verildi.

2024 yılında FIFA kokartı takacak Türk hakemleri

Elit kategoride sadece bir hakem

Elit kategoride görev alacak Halil Umut Meler ise kokartını korurken yeni görev verilen 3 hakemin en alt klasman olan 2. kategoride görev alacak olması ise dikkati çekti.
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