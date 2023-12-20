VAR hakemleri açıklandı! İşte günün maçlarında görev alan o isimler...

Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanacak maçlarda görev alacak Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosu belli oldu. İşte günün maçları ve VAR hakemleri!

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının VAR hgakemleri açıklandı. İşte günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri...



KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün saat 17.00'de oynanacak olan Kayserispor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi olarak Emre Malok görev alacak.



GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK

Aynı gün saat 20.00'de başlayacak olan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görevlendirildi.



ANTALYASPOR - KASIMPAŞA

Akşam saat 20.00'de oynanacak olan Antalyaspor - Kasımpaşa maçının VAR hakemi olarak da Koray Gençerler görev yapacak.



Günün maçlarında görev alacak olan VAR hakemleri, maçların adil ve düzenli bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamak amacıyla görevlerini icra edecek.



