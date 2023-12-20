Teklifi duyurdular! Fenerbahçe'ye piyango vuracak

Leipzig'in Napoli'nin orta saha oyuncusu Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak için teklif yaptı. Transfer resmiyete kavuşursa Fenerbahçe de bu transferden gelir elde edecek.

İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas için Leipzig'in transfer teklifinde bulunduğu öne sürüldü.



25 MİLYON EUROLUK TEKLİF



İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Alman kulübü, Eljif'i kadrosuna katmak için Napoli'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 25 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.



YILLIK 3 MİLYON EURO



Leipzig'in Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusuna ise yıllık 3 milyon Euro'dan, 2028'e kadar sürecek bir sözleşme önerdiği belirtildi.



FENERBAHÇE 1.5 MİLYON EURO KAZANABİLİR



2019 yılında 16.2 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'den Napoli'ye giden Eljif Elmas'ın transferi gerçekleşirse sarı lacivertli kulüp de para kazanacak. Fenerbahçe ile Napoli arasında yapılan anlaşmada, Elmas'ın başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek bonservis bedeline bağlı olarak sarı lacivertlilerin 1.5 milyon Euro'yu geçmeyecek şekilde bonus kazanma imkanı bulunuyor.



SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR



İtalyan kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 maçta forma giydi ve 2 gol attı. Napoli ile toplamda ise 189 karşılaşmaya çıkan Eljif Elmas 19 gol, 11 asistle oynadı.