Nihat Özdemir sessizliğini bozdu: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar diyor ama...

Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, yoğun geçen Süper Lig gündeminin ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig zor zamanlardan geçiyor...



Ankaragücü-Rizespor maçında Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı yapılmasının ardından bu hafta da İstanbulspor yönetimi, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarını beğenmeyerek sahadan çekilme kararı almıştı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bu sorunu çözmesi beklenirken eski Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'den de çarpıcı açıklamalar geldi.



"8 Mart kararları doğruydu"



343 Digital YouTube Kanalı'nda konuşan Özdemir, kendi yönetimini överken, Fenerbahçe hakkında da ilginç ifadeler kullandı.



8 Mart günü verdiğimiz karar yüzde 100 doğruydu. Yaptığımız operasyona müdahale etmeselerdi bugün hakemlik sistemi başka bir yerde olurdu. Kendi bilecekleri iş. Baktım yürümüyor, 'Ben gidiyorum' dedim ve kendi işime döndüm. Olanlara bakıyorum ve büyük üzüntü duyuyorum, keşke kulüpler yanımızda dursaydı.



"Fenerbahçe şampiyon olamadı"



Hiçbir zaman 'Lig dizayn ediliyor' sözünü kabul etmem. Lige başladığımızda 'Bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak' dediler. Hiçbirinde de Fenerbahçe şampiyon olamadı, dedikleri ile kaldılar.



"Hata sayısı eşit"



Hakem hataları elbette oluyor ancak ligin sonuna baktığınızda her takıma aşağı yukarı eşit sayıda hata yapılmıştır. Hakem hatalarının şampiyonluk yarışında büyük önem taşıdığına inanmıyorum. Kim iyi duruyorsa, beraber motive oluyorsa o takım şampiyon oluyor.



"Bahis şikesi, kara para aklama olayları..."



"Bahis şikesi, kara para aklama olayları ile ilgili bazı ufak tefek haberler olmuştu. Bize gelen bütün olayları Etik Kurulu'na havale ediyorduk. Benim dönemimde Etik Kurulu'nda ülkedeki en seçkin kişiler vardı.



"Yabancı sayısı 6 olacaktı"



Ben bugün federasyon başkanı olsaydım Süper Lig kulüpleri 6 yabancı ile oynayacaktı. Kesin kararlıydım bu konuda. Bugünkü yönetim farklı bir karar aldı ama eninde sonunda yabancı sayısını 6'ya düşürmek zorundayız.



"Fenerbahçe değerimi bilemedi"



Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmem benim için üzüntülü bir karardı. Ancak ben gidip de tayin edilmiş Fenerbahçe Disiplin Kurulu Üyeleri önünde hesap vermem. Ben hesap verecek insan değilim Fenerbahçe'de. Bu dönemki Fenerbahçe yönetimi, benim değerimi bilmediler.



"Yazıklar olsun"



Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin başarısı ile gurur duyarım, Fenerbahçe başarısız olduğu zaman büyük üzüntü duyarım ama kongre üyesi değilim. Benim için çok önemli değil. Benim o kararı almama sebep olanlar utansınlar. Bizim dönemimizde yedek üye olan kişiyi ikinci başkan yaptılar. Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi için derneklere telefonlar açılmış... Yazıklar olsun, ne diyeyim...



"Fenerbahçe için iddiaya girdim"



Fenerbahçe bu sene çok iyi gidiyor. Kadrosu çok iyi, teknik direktörü çok iyi. İnşallah teknik direktöre olan güven devam eder. İsmail Hoca ile birlikte Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Bazı arkadaşlarımla Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için iddiaya da girdim. İnşallah hata yapmazlar. Kadroyu kurmak başka bir şey, hocanın arkasında durmak başka bir şey. Taraftarla oyuncuları birleştirmek ayrı bir yetenek istiyor. Eğer o yeteneğe sahiplerse bu takım şampiyon olur.