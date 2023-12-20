Kayserispor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Kadir Has Stadyumu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.



Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor.



Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, ligde 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.



Kayserispor ise topladığı 29 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.



İlk 11'ler



Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra, Karimi, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam



Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Serdar, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi

