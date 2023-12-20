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İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekildi!

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti ve maç yarıda kaldı.

İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekildi!
Ekleme: 20.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Hakan Yakın'ın çalıştırdığı İstanbulspor ile Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçta karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Konuk takım 11'de Trezeguet ile öne geçerken, ev sahibi takım 39'da Muammer Sarıkaya ile yanıt verdi. Trabzonspor, 68. dakikada Onuachu'nun golüyle öne geçti.

Uzun süre VAR'da incelenen pozisyonun ardından gol kararı çıktı. İstanbulspor yönetimi ise gol öncesi faul olduğunu düşündüğü için takımı geri çekme kararı verdi.

Başkan, takımı sahadan çekti

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karşılaşmanın 74. dakikasında Trabzonspor 2-1 öndeyken takımı sahadan çekti ve oyunculara soyunma odasına gidin dedi.

Bu kararın ardından İstanbulsporlu bazı oyuncular soyunma odasına gitti. Başta Simon Deli olmak üzere bazı oyuncular ise sahada kaldı. Simon Deli, Sarıalioğlu ile konuşarak takımı sahada kalması için ikna etmeye çalıştı.

Oyuncular soyunma odasına gitti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da saha kenarına inerek İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu ile konuştu.

İstanbulspor'da sahada kalan diğer oyuncular da daha soyunma odasına gitti. Taraftarlar, bu karar sonrası oyuncuları alkışladı.

İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekildi!

Maç yarıda kaldı

İstanbulsporlu Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek hakem Ali Şansalan'ın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını söyledi.

Daha sonra Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı.

Halil Umut Meler'e yumruk atılmıştı

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, Rizespor'u konuk etmişti.

Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamlamıştı.

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karışmış ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, orta alana koşarak Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Yaşananların ardından Koca, tutuklanmıştı. Süper Lig ise 1 hafta oynanmamıştı.




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