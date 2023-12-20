Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



Ali Sami Yen'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.



Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.



Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray: Günay, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.



Fatih Karagümrük: Emre, Veseli, Ceccherini, Biraschi, Levent, Shukurov, Mendes, Feghouli, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın