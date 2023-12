Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Derbi öncesi Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında 3 puan arıyor.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaşacak.



RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından ve TOD dijital platformundan canlı yayınlanacak.



Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor.



Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, ligde 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.



Ligde 45. randevu



Kayserispor ile Fenerbahçe, 45. mücadelelerine çıkacak. İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 44 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 27 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmayı ise kaybetti.



İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 94 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü.



Kayseri'de 23. maç



Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 23. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı.



Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 33 gol atarken, ev sahibi ekip 20 kez sevindi.



Tarihe geçen sonuçlar



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.



Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.



İrfan Can Kahveci ve Crespo sınırda



Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.



İşte muhtemel 11'ler



Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Edin Dzeko, Rodrigo Becao ile Miha Zajc, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.



Kayserispor'da ise Jeanvier, Carole ve Uzodimma'nın sakatlıkları bulunuyor.



Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Hasan Ali, Karimi, Boa Morte, Ramazan, Kemen, Cardoso, Thiam



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Batshuayi