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Edin Dzeko'dan derbi mesajı: İğneyle bile oynarım

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal ile görüştüğü belirtildi. Dzeko'nun hocasına fedakarlığa hazır olduğunu ilettiği kaydedildi.

Ekleme: 20.12.2023 - 10:39 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Edin Dzeko, Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal ile özel bir görüşme yaptı.

Sarı-Lacivertliler'de önceki gün ağrısı olduğu için antrenmana katılmayan Edin Dzeko, MR için hastaneye götürüldü.

16 golle takımın en çok ağları sarsan oyuncusu olan Boşnak yıldızın, pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi yaşadığı sakatlık moralleri bozmuştu ancak dün güzel haber geldi.

Yapılan detaylı tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen 37 yaşındaki santrforun, sakatlığının ciddi olmadığı bildirildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, durumunu yakından takip ettiği oyuncusunu bugün Kayserispor maçında riske etmeyeceği öğrenildi.

Edin Dzeko'dan derbi mesajı: İğneyle bile oynarım

"Her fedakarlığı takım için yaparım"

Kadıköy'deki derbide mutlaka oynamak isteyen Dzeko'nun da hocasıyla görüşerek kritik maçta kesinlikle sahada olmak istediğini söylediği kaydedildi.

Başarılı futbolcunun, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadele. Uzun süredir bu karşılaşmayı bekliyorum. Galatasaray'a karşı iğneyle de olsa oynarım. Ben gereken fedakârlığı yapmaya her zaman hazırım." dediği ifade edildi.

Gol krallığının zirvesinde

Ligde 12 golü bulunan Edin Dzeko, Icardi'yle birlikte gol krallığının zirvesinde.
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