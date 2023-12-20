Başkan resmen açıkladı! Muslera devri bitiyor mu?

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar bu sezon şampiyon olmak isterken, takımın adeta simgesi haline gelen Fernando Muslera ile ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi. Muslera'nın Galatasaray'daki geleceği merak edilirken, İspanyol basını şok bir detay paylaştı. Peki, Cimbom'da Muslera devri kapanıyor mu?

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...



Sarı kırmızılılar bu sezon şampiyon olmak isterken, takımın adeta simgesi haline gelen Fernando Muslera ile ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi.



Muslera'nın Galatasaray'daki geleceği merak edilirken, İspanyol basını şok bir detay paylaştı.



Peki, Cimbom'da Muslera devri kapanıyor mu? İşte tüm detaylar...



Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da mutlak hedef 3 puan.



Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmada sarı-kart cezalısı Muslera forma giyemeyecek. Uruguaylı file bekçisinin yerine Günay Güvenç görev yapacak. Tecrübeli kaleciyle ilgili İspanyol basınında yer alan habere göre flaş bir detay ortaya çıktı. Muslera'nın ilk takımı olan Nacional cephesinden başkan Alejandro Balbi'den dikkat çeken Muslera sözleri geldi.



BALBI: MUSLERA İLE KONUŞUYORUZ



"Fernando ile uzun zamandır konuşuyorum. Onunla olan ilişkim göreve geldiğim günden bu yana sürüyor."



"Muslera'nın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Muslera Galatasaray ile özdeşleşmiş bir oyuncu." ifadelerinde bulundu.



Muslera Galatasaray formasıyla bu zamana kadar 483 karşılaşmada görev aldı.



Uruguaylı file bekçisinin güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro.