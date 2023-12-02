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Kenan Yıldız için bomba iddia! Dünya devi transfer listesine aldı

TBRFootball'da yer alan iddiaya göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Juventus'ta bu sezon A Takım'a yükselen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı transfer listesine aldı.

Ekleme: 2.12.2023 - 17:21 Güncelleme: 2.12.2023 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği hazırlık maçında attığın golün yanı sıra ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, Avrupa kulüplerini peşinden sürüklemeye devam ediyor.

TBRFootball'da yer alan iddiaya göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Juventus'ta bu sezon A Takım'a yükselen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı transfer listesine aldı.

UZUN VADELİ İYİ BİR SEÇENEK
Söz konusu haberde Fabinho, Jordan Henderson, Roberto Firmino gibi isimlerin yerini dolduramayan Liverpool'un Kenan Yıldız'ın bu bağlamda uzun vadeli ve iyi bir seçenek olduğunu düşündüğü aktarıldı.

Kenan Yıldız için bomba iddia! Dünya devi transfer listesine aldı

5 MAÇTA GOL KATKISI VEREMEDİ
Bayern Münih'in alt yapısında yetişen milli futbolcuyu Jürgen Klopp'a öneren isim Liverpool Sportif Direktörü Jorg Schmadtke. Kenan Yıldız bu sezon Serie A'da 5 maçta toplam 36 dakika süre alabildi ve skor katkısı veremedi.

Kenan Yıldız için bomba iddia! Dünya devi transfer listesine aldı

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
18 yaşındaki milli futbolcunun Juventus ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan kulübünün Kenan Yıldız'ı şu an için satmayı düşünmediği öğrenilirken milli futbolcunun EURO 2024'te piyasasını artıracağı görüşü hakim.
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