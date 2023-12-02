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Heyecan dorukta! EURO 2024 kura çekimi bugün gerçekleşecek

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu lider bitirerek Almanya'da düzenlenecek organizasyona ikinci torbadan katılım hakkı sağlayan A Milli Futbol Takımımızın rakipleri, bugün çekilecek kurayla belli olacak.

Ekleme: 2.12.2023 - 10:17 Güncelleme: 2.12.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup kura çekimi için artık beklenen tarih geldi çattı.

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella yönetiminde Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda yer alan ve rakiplerinin önünde lider olarak organizasyona katılım hakkı sağlayan A Milli Takım'ın ikinci torbada yer alacağı kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek.

Rakipler Almanya'da belli olacak

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak.

İkinci torbadan katılacağız

Bugün TSİ 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılacak.

24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.

Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

Heyecan dorukta! EURO 2024 kura çekimi bugün gerçekleşecek

3 ülke play-off yoluyla katılacak

Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Torbalar

1. Torba: Almanya (ev sahibi), Portekiz, Fransa, İspanya, Belçika, İngiltere

2. Torba: Macaristan, Türkiye, Romanya, Danimarka, Arnavutluk, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, A yolu play-off galibi, B yolu play-off galibi, C yolu play-off galibi

Heyecan dorukta! EURO 2024 kura çekimi bugün gerçekleşecek
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