Ve o dünya yıldızı Fenerbahçe'ye hayırlı olsun! Meğer o yüzden oynamıyormuş...

Fenerbahçe, yeni sezona 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek için başladı. Süper Lig ve Konferans Ligi'ndeki iyi gidişatını sürdürmek isteyen sarı-lacivertli ekip, uzun süredir kadrosuna katmak istediği dünya yıldızında mutlu sona ulaştı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberi...Yeni sezona 3. İsmail Kartal dönemi ile başlayan Fenerbahçe, 9 yıldır süregelen şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.Süper Lig'de çıktığı 15 maçta; 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, topladığı 40 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.Ayrıca Sarı Kanarya, ligin 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü zorlu Kayserispor deplasmanına konuk olacak.UEFA Konferans Ligi H Grubunu 12 puanla lider tamamlayan temsilcimiz, doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazandı.İsmail Kartal ve öğrencilerinin oynanacak şu play-off turu eşleşmelerinin ardından son 16 turundaki rakibi belli olacak:2023/24 UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme aşaması 15 Şubat'ta başlayacak ve 29 Mayıs'taki finalle sona erecek. 29 Mayıs 2024'te oynanacak 2024 finaline Atina'daki AEK Arena ev sahipliği yapacak.Sarı-Lacivertliler, yaz transfer döneminde daha Rade Krunic'i kadrosuna katmak adına yoğun bir çaba harcamıştı.30 yaşındaki orta sahanın daha o dönemde Fenerbahçe'ye imza atmak adına istekli olduğu belirtilmişti. Nitekim ara transfer dönemi yaklaşırken de Krunic'in artık Fenerbahçe forması giymeye hazır olduğu ve oyuncu tarafında bir sorun yaşanmayacağı ifade ediliyor.Krunic'in Fenerbahçe ile yapacağı anlaşma doğrultusunda Milan'da kazandığından çok daha iyi bir yıllık ücrete kavuşacağı belirtiliyor.Milan'ın sezon başında kadrosunda tuttuğu Rade Krunic, son maçlarda şans bulamıyordu. Süre alamayan oyuncunun durumuna ilişkin gerçeği İtalyan basını duyurdu.Il Giornale, Milan'ın Krunic'i Türkiye'ye gitmesine kesin gözüyle baktığı için kullanmayı bıraktığını belirtti. Oyuncunun Fenerbahçe'ye hazır olması nedeniyle Milan'ın gerçekleşmesi muhtemel transferi düşünerek Krunic'i kullanmadığı ifade edildi.Il Giornale, Milan'a henüz resmi bir teklifin ulaşmadığını belirtiyor. Yine de İtalyan ekibinin artık Krunic'i takımdan ayrılacak bir oyuncu olarak gördüğü ve Fenerbahçe ile kulüpler düzeyinde bir anlaşmanın beklendiği aktarılıyor.