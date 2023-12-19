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Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber! Zora girdi

Trabzonspor'un resmi olarak ilgilendiği Anthony Nwakaeme için kötü bir haber geldi. Sakatlığı bulunan oyuncunun iyileşme süresinin uzadığı ve bordo-mavililere ocak ayı için transferinin zora girdiği kaydedildi.

Ekleme: 19.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 'Bonservisini alıp gelirse imza attırırım' dediği Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı, Suudi Arabistan'da tartışmalara yol açtı.

Sağ bacak alt baldırında birinci derece yırtık tespit edilen Nijeryalı oyuncunun en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağıyla ilgili yanlış tedavi iddiaları gündeme geldi.

Zaten 3 haftadır sahalardan uzak olan Nwakaeme'nin, şimdi 2 hafta daha oynayamaması durumunda 1 aydan daha uzun bir süre futboldan uzak kalacağı hatırlatıldı.

Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber! Zora girdi

Nwakaeme'nin rakamları

Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha ile bu sezon 16 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 5 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, bunun yanında takım arkadaşlarına da 1 kez gol pası verdi.

Trabzonspor'un 2018-19 sezonunun başında İsrail ekibi Beer Sheva'dan 1.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Bordo-Mavili formayla çıktığı 145 maçta 47 gol ve 40 asistlik bir performans sergiledi.
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