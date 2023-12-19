İstanbulspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi olarak ise Ali Şansalan görev yapacak.



Muhtemel 11'ler



İstanbulspor XI: Alp Arda, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer, Ndao, Loshaj, Ethemi, Emir Kaan.



Trabzonspor XI: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu.