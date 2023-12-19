Galatasaray büyük oynuyor! Sacha Boey Chelsea'ye gidiyor

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, Chelsea'nin transfer gündemine bomba gibi düştü. İngiliz devi, bu genç yeteneği kadrosuna katmak için harekete geçti.23 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği etkileyici performans, Chelsea'nin dikkatini çekti. "Premier Lig'de işe yarayabilecek türden bir profil" olarak nitelendirilen Boey, sağ bek pozisyonunda önemli bir alternatif olabilir.Chelsea'nin Sacha Boey transferini tamamlamak için hazırlandığı maliyet iddialarıyla gündemde. Genç futbolcu için öne sürülen 22 milyon sterlinlik rakam, transferin ciddiyetini ortaya koyuyor.