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Galatasaray'a transferde büyük şok! Yıldız futbolcu Arabistan yolcusu: Usta isim 'Gönderin' demişti...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile eşleşmişti. Avrupa'da başarıyı hedefleyen ve bu doğrultuda kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışmalar yapan sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu için şoke eden bir ayrılık iddiası gündeme düştü.

Ekleme: 19.12.2023 - 09:47 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile eşleşmişti. Avrupa'da başarıyı hedefleyen ve bu doğrultuda kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışmalar yapan sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu için şoke eden bir ayrılık iddiası gündeme düştü. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray Süper Lig'de topladığı 40 puanla lider Fenerbahçe'nin averaj farkıyla gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Ayrıca Avrupa defterini UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turları ile açan temsilcimiz, tüm rakiplerini geçip gruplara kalmıştı.

Devler Ligi'nde Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'ın olduğu A grubuna düşen temsilcimiz, buradan 3. olarak çıkıp UEFA Avrupa Ligi'ne gerilemişti.

Bugün çekilen kurada ise sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi play-off turunda Çek ekibi Sparta Prag ile karşılaşacak.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bu turda ilk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Sarı-Kırmızılılar, ilk maçı RAMS Park'ta, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

Avrupa Ligi play-off turuna kaldığı için 600 bin Euro UEFA'dan bonus alan Galatasaray, son 16'ya adını yazdırırsa 1.2 milyon Euro kazanacak.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında başarıya ulaşmak isteyen Cimbom, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ocak ayı transfer döneminin yaklaşması ile birlikte doğru hamleler yapmayı planlayan Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmenin peşinde.

UMULMADIK AYRILIK

Sezon başına Şampiyonlar Ligi etkeniyle birlikte Crystal Palace'dan Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha, gelişiyle birlikte büyük heyecan yaratmıştı.

Ancak sakatlığından ötürü uzun süre forma giyemeyen Zaha, çıktığı 18 maçta; 6 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.

"GÖNDERİN"

Usta futbol yorumcusu Levent Tüzemen, daha önce yayınladığı yazısında Wilfried Zaha için şu cümleleri kullanmıştı:

"Ben Erden Timur'un yerinde olsam Zaha'yı da Crystal Palace'a geri göndermenin yollarını ararım."

"Çünkü bu Zaha sorumluluk almıyor, sürekli mazeret üretiyor. Zaha yüzünden hem Kerem'in hem de Icardi'nin uyumu ve huzuru bozuldu."

"Ocakta mutlaka bir sol bek, orta saha ve hızlı bir kanat oyuncusu alınmalı. Avrupa Ligi'nde finale gidebilmek için Galatasaray'ın geçen seneki gibi aile ortamını yakalaması şart."

BOMBA GİBİ İDDİA

Son milli takım arasında Dubai'de görüştüğü tahminen Suudi Arabistan takımıyla prensip anlaşmasına varan Fildişili oyuncu Ocak ayında ayrılacak.

Yeni takımında 15 milyon euro artı imza parası kazanacak olan Zaha'nın adı açıklanmayan yeni takımıyla 3 yıllık anlaşma imzalayacağı iddia edildi.

Sezon başında yapılan anlaşma gereği Galatasaray'ın bu transferden herhangi bir bonservis bedeli alamayacağı da iddialar arasında.

Bu transfer görüşmesi için milli takım kadrosundan çıkarılan hatta Afrika Kupası'na gitmeyi de riske atan Zaha'nın 3 yılda tahmini olarak 60 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.
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