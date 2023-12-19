Fenerbahçe'nin Kayserispor kafilesi belli oldu! Tek eksik...
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin Kayseri kafilesi belli oldu.
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak.
Sarı-lacivertlilerin Kayseri kafilesi belli oldu.
Sarı-lacivertli takımda Edin Dzeko'nun yer almadığı kamp kadrosu şu şekilde:
Sarı-lacivertlilerin Kayseri kafilesi belli oldu.
Sarı-lacivertli takımda Edin Dzeko'nun yer almadığı kamp kadrosu şu şekilde: