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Djiku'dan şampiyonluk motivasyonu! 'Şampiyon olmak istiyorsak...'

Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Djiku, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı açıklamada, "Şampiyon olmak istiyorsak bu maçları da kazanmalıyız" dedi. Djiku, performansından memnun olduğunu ve takımın iyi bir durumda olduğunu vurguladı.

Ekleme: 19.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Galatasaray ile oynayacakları derbi maçı öncesinde kulübün televizyon kanalına konuştu. İlk zamanlarda kendisine yöneltilen eleştirilere normal baktığını ifade eden Djiku, performansından memnun olduğunu ve takımın iyi bir durumda olduğunu belirtti.

DJIKU'NUN OYUN STİLİ VE PERFORMANSI
Kendi oyun stili hakkında konuşan Djiku, güçlü olmanın yanı sıra zamanlamaya da önem verdiğini belirtti. Savunma oyuncusu olarak temiz ve net bir şekilde topu ayağından çıkarmayı seven bir oyuncu olduğunu dile getirdi. Djiku, şu ana kadar gösterdiği performanstan memnun olduğunu ve takımına en iyi şekilde katkı yapmaya devam edeceğini söyledi.

GALATASARAY DERBİSİNİN ÖNEMİ VE HEDEFLER
Galatasaray derbisinin büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Djiku, bu maçları kazanarak şampiyonluk hedeflerine ulaşmak istediklerini ifade etti. Geçen sene istenilen istatistiklere sahip olamayan Fenerbahçe için bu sezonun daha iyi geçmesi gerektiğini belirten Djiku, taraftarlarını mutlu etmek adına galibiyetlerin önemli olduğunu söyledi.

TAKIM İÇİ İLETİŞİM VE TECRÜBE
Takımda bulunan tecrübeli oyuncuların iletişiminin çok önemli olduğunu kaydeden Djiku, saha içinde yaşanan problemleri anında çözebilmek için iletişimin kritik bir rol oynadığını belirtti. Fenerbahçe'nin kaliteli ve tecrübeli bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Djiku, takım olarak en iyi performanslarını ortaya koymaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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