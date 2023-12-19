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Derbi öncesi Dzeko şoku

Hafta sonu Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sakatlık sıkıntısı yaşanıyor. Kayseri maçından sonra pazar günü ezeli rakibiyle oynayacak Kanarya’da Boşnak golcü, adalesindeki ağrı yüzünden idmana çıkmadı. Teknik heyet, MR sonucuna kilitlendi.

Ekleme: 19.12.2023 - 10:19 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Kayserispor ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün Edin Dzeko şoku yaşandı. Çalışma öncesi doktorlara sağ üst adalesinde ağrısı olduğunu söyleyen Boşnak golcü, tedbir amaçlı antrenmana katılmadı. Hemen MR'a gönderilen başarılı futbolcunun sakatlığının ciddi olup olmadığının bugün belirleneceği aktarıldı. Bir süredir bu sorunu yaşadığı kaydedilen oyuncunun durumunu teknik direktör İsmail Kartal yakından takip ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının, hafta sonu sahasında karşılaşacağı G.Saray maçı öncesi planlarında değişikliğe gidebileceği bildirildi.

İKİ SEZON SONRA İLK KEZ SAKATLIK YAŞADI

Pazar günkü derbide galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen Kartal'ın, sonucu iyi çıksa bile Dzeko'yu Kayseri'de riske etmeyebileceği öğrenildi. Batshuayi'ye "Hazır ol" mesajı veren 62 yaşındaki teknik adamın, yarın ileride Belçikalı golcüye ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. İki sezon sonra ilk kez sakatlanan 37 yaşındaki Dzeko'nun sözleşmesi 2025 senesinde sona erecek. Yıldız oyuncunun 4 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Sezon başında İnter'den bedelsiz bir şekilde kadroya katılan Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Kanarya'nın en çok gol atan ismi olan 37 yaşındaki oyuncu, İsmail Kartal'ın sisteminde de önemli bir rol oynuyor. Sahada basmadık yer bırakmayan Boşnak yıldız, yaptığı servislerle de Kartal'ın gözdesi durumunda.

KAYSERİ DEFANSINA ÖZEL ANALİZ

Kayserıspor'u analiz eden Fenerbahçe teknik heyeti, rakibin geçit vermeyen defans kurgusuna dikkat çekti. Ligin az gol yiyen (14) ekiplerinden biri olan sarı-kırmızılı takımda özellikle kaleci Bilal Bayazit'in başarılı performansı ile Hosseini-Attamah ikilisinin yakaladığı uyum üzerine çalışma yapıldı. Tadic, Szymanski ve Ferdi'nin bu noktaya dikkati çekildi. Merkezi iyi kapatan Kayserispor'a sol kanattan ataklar geliştirilecek. Son 7 maçında 6 galibiyet alan Kayseri ekibi, 1 de beraberlik elde etti.
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