VakıfBank’ın yıldızından acı haber! Final sonrası duyurdu…

2023 FIVB Kadınlar Dünya Klüpler Şampiyonası finalinde bir tarih yaşandı. Tarihte ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılında dünyanın zirvesinde karışı karşıya gelen Vakıfbank ve Eczacıbaşı karşılaşmanın kazanını 3-2'lik skor ile Eczacıbaşı Dynavit oldu. Eczacıbaşı 3'üncü kez Kulüpler Dünya şampiyonu oldu.Final karşılaşmasının ardından yıldız oyuncu Ayça Aykaç aldığı acı haberi sevenleriyle paylaştı. Aykaç paylaşımda, “Bugün sabah saatlerinde aldım haberini. Halbuki ben uzaklardayken bir yere gitmek yok diye de anlaşmıştık. Çok istedim bugün sana bir kupayla veda edebilmeyi ama olmadı eniştem. Affet. Teselli olarak bu ödülle uğurluyorum seni. Mekanın cennet olsun güzel insan. Sen hep bizimlesin…” ifadelerini kullandı.Karşılaşmanın ardından 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın rüya takımı da açıklandı. Rüya takım şu isimlerden oluştu;En Değerli Oyuncu (MVP): Tijana Boskovic (Eczacıbaşı Dynavit)En İyi Pasör: Elif Şahin (Eczacıbaşı Dynavit)En İyi Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Eczacıbaşı Dynavit)En İyi Smaçörler: Gabi Guimaraes (VakıfBank), Yingying Li (Tianjin)En İyi Orta Oyuncular: Zehra Güneş (VakıfBank), Jovana Stevanovic (Eczacıbaşı Dynavit)En İyi Libero: Ayça Aykaç Altıntaş (VakıfBank)