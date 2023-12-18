  • USD: 29,01 - 29,06
  • EURO: 31,66 - 31,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

VakıfBank’ın yıldızından acı haber! Final sonrası duyurdu…

2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı karşılaşması sonrası yıldız oyuncunda acı haber geldi. Sosyal medyadan takipçilerine duyurdu…

Ekleme: 18.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
2023 FIVB Kadınlar Dünya Klüpler Şampiyonası finalinde bir tarih yaşandı. Tarihte ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılında dünyanın zirvesinde karışı karşıya gelen Vakıfbank ve Eczacıbaşı karşılaşmanın kazanını 3-2'lik skor ile Eczacıbaşı Dynavit oldu. Eczacıbaşı 3'üncü kez Kulüpler Dünya şampiyonu oldu.

VakıfBank’ın yıldızından acı haber! Final sonrası duyurdu…

Yıldız oyuncudan acı haber…

Final karşılaşmasının ardından yıldız oyuncu Ayça Aykaç aldığı acı haberi sevenleriyle paylaştı. Aykaç paylaşımda, “Bugün sabah saatlerinde aldım haberini. Halbuki ben uzaklardayken bir yere gitmek yok diye de anlaşmıştık. Çok istedim bugün sana bir kupayla veda edebilmeyi ama olmadı eniştem. Affet. Teselli olarak bu ödülle uğurluyorum seni. Mekanın cennet olsun güzel insan. Sen hep bizimlesin…” ifadelerini kullandı.

VakıfBank’ın yıldızından acı haber! Final sonrası duyurdu…

Rüya Takım'da yer aldı..

Karşılaşmanın ardından 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın rüya takımı da açıklandı. Rüya takım şu isimlerden oluştu;

En Değerli Oyuncu (MVP): Tijana Boskovic (Eczacıbaşı Dynavit)

En İyi Pasör: Elif Şahin (Eczacıbaşı Dynavit)

En İyi Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Eczacıbaşı Dynavit)

En İyi Smaçörler: Gabi Guimaraes (VakıfBank), Yingying Li (Tianjin)

En İyi Orta Oyuncular: Zehra Güneş (VakıfBank), Jovana Stevanovic (Eczacıbaşı Dynavit)

En İyi Libero: Ayça Aykaç Altıntaş (VakıfBank)
Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!
CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet skandalı! 250 bin dolara ruhsat
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
Diplomatik kaynaklar: 2024'de vize işlemleri hızlanacak
İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: Bunun adı operasyon siyasetidir!
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Macaristan ziyaretinde pek çok alanda 16 anlaşma imzalanacak
İsrailli gazeteciden dehşete düşüren sözler! Soykırımı böyle savundu: 'Evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum'
Donald Trump'tan 'Gazze' itirafı: Bizim hatamız!
CHP'de yeni kriz! Tunç Soyer'e baş kaldırdılar: İki ilçe başkanından sert tepki
Hitler'in ruhu hortladı! İsrailli yetkiliden kan donduran Gazze itirafı: Auschwitz gibi yapacağız
Fatih Erbakan yanıtladı: Cumhur İttifakı ile ittifak olacak mı?
MİT'ten son dönemde PKK'ya büyük darbe: Sözde sorumlular hedef alındı
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'İYİ' kumpas! ‘Müstakil’ diyen! Akşener’in altını boşaltıyor! İşte İYİ Parti'deki iş birliği istifaları
Türkiye'de ilk olacak: Deniz üstü rüzgar santrali için teknik çalışmalar 2024'te başlayacak! Alanlar belirlendi
DEM ile CHP arasında seçim pazarlıklarının perde arkası
The Guardian o bölgeyi işaret etti! 'Yeni bir savaş kaçınılmaz'
Bakan Yusuf Tekin'in Meclis'teki terör konuşması HDP grubunu öfkelendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı
The Economist dergisi Türk ekonomisini yorumladı
İki ülke alarmda: Kuzey Kore kıtalar arası balistik füze fırlattı
Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak