UEFA Konferans Ligi'nin favorileri belli oldu! Fenerbahçe kaçıncı sırada...

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, son olarak Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek yoluna pür dikkat devam ediyor. Ülkemizi Fenerbahçe'nin temsil ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ise şampiyonluğun favorileri belli oldu. Euro Club Index, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların kupayı kazanma ihtimallerini ve turnuvanın favorilerini açıkladı. Peki; Fenerbahçe bu sıralamada kaçıncı?

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, son olarak Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek yoluna pür dikkat devam ediyor. Ülkemizi Fenerbahçe'nin temsil ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ise şampiyonluğun favorileri belli oldu. Euro Club Index, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların kupayı kazanma ihtimallerini ve turnuvanın favorilerini açıkladı. Peki; Fenerbahçe bu sıralamada kaçıncı? İşte tüm detaylar...



UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı konuk etti.



Sarı-lacivertliler rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.



Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (2), ve Dominik Takac (k.k.) Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek grubunu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nin favorilerinden biri olarak gösteriliyor.



Euro Club Index, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların kupayı kazanma ihtimallerini ve turnuvanın favorilerini açıkladı.



İşte 2023/2024 sezonunda takımların UEFA Konferans Ligi'ni kazanma ihtimalleri...



Ferençvaros (Macaristan): Yüzde 1'den az



Slovan Bratislava (Slovakya): Yüzde 1'den az



Molde (Norveç): Yüzde 1'den az



Servette (İsviçre): Yüzde 1'den az



Ludogorets (Bulgaristan): Yüzde 1'den az



Legia Varşova (Polonya): Yüzde 1'den az



Dinamo Zagreb (Hırvatistan): Yüzde 1'den az



Sturm Graz (Avusturya): Yüzde 1'den az



Bodo/Glimt (Norveç): Yüzde 1'den az



Maccabi Haifa (İsrail): Yüzde 1



Olimpiakos (Yunanistan): Yüzde 2



Viktoria Plzen (Çekya): Yüzde 2



Gent (Belçika): Yüzde 2



PAOK (Yunanistan): Yüzde 3



Ajax (Hollanda): Yüzde 3



Maccabi Tel Aviv (İsrail): Yüzde 4



Club Brugge (Belçika): Yüzde 5



Union Saint Gilloise (Belçika): Yüzde 5



Eintracht Frankfurt (Almanya): Yüzde 5



FENERBAHÇE (TÜRKİYE): YÜZDE 9



Fiorentina (İtalya): Yüzde 9



Real Betis (İspanya): Yüzde 11



Lille (Fransa): Yüzde 11



Aston Villa (İngiltere): Yüzde 25