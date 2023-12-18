UEFA Konferans Ligi'nin favorileri belli oldu! Fenerbahçe kaçıncı sırada...
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, son olarak Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek yoluna pür dikkat devam ediyor. Ülkemizi Fenerbahçe'nin temsil ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ise şampiyonluğun favorileri belli oldu. Euro Club Index, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların kupayı kazanma ihtimallerini ve turnuvanın favorilerini açıkladı. Peki; Fenerbahçe bu sıralamada kaçıncı?
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, son olarak Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek yoluna pür dikkat devam ediyor. Ülkemizi Fenerbahçe'nin temsil ettiği UEFA Konferans Ligi'nde ise şampiyonluğun favorileri belli oldu. Euro Club Index, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların kupayı kazanma ihtimallerini ve turnuvanın favorilerini açıkladı. Peki; Fenerbahçe bu sıralamada kaçıncı? İşte tüm detaylar...
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı konuk etti.
Sarı-lacivertliler rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (2), ve Dominik Takac (k.k.) Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek grubunu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nin favorilerinden biri olarak gösteriliyor.
Euro Club Index, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların kupayı kazanma ihtimallerini ve turnuvanın favorilerini açıkladı.
İşte 2023/2024 sezonunda takımların UEFA Konferans Ligi'ni kazanma ihtimalleri...
Ferençvaros (Macaristan): Yüzde 1'den az
Slovan Bratislava (Slovakya): Yüzde 1'den az
Molde (Norveç): Yüzde 1'den az
Servette (İsviçre): Yüzde 1'den az
Ludogorets (Bulgaristan): Yüzde 1'den az
Legia Varşova (Polonya): Yüzde 1'den az
Dinamo Zagreb (Hırvatistan): Yüzde 1'den az
Sturm Graz (Avusturya): Yüzde 1'den az
Bodo/Glimt (Norveç): Yüzde 1'den az
Maccabi Haifa (İsrail): Yüzde 1
Olimpiakos (Yunanistan): Yüzde 2
Viktoria Plzen (Çekya): Yüzde 2
Gent (Belçika): Yüzde 2
PAOK (Yunanistan): Yüzde 3
Ajax (Hollanda): Yüzde 3
Maccabi Tel Aviv (İsrail): Yüzde 4
Club Brugge (Belçika): Yüzde 5
Union Saint Gilloise (Belçika): Yüzde 5
Eintracht Frankfurt (Almanya): Yüzde 5
FENERBAHÇE (TÜRKİYE): YÜZDE 9
Fiorentina (İtalya): Yüzde 9
Real Betis (İspanya): Yüzde 11
Lille (Fransa): Yüzde 11
Aston Villa (İngiltere): Yüzde 25
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı konuk etti.
Sarı-lacivertliler rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (2), ve Dominik Takac (k.k.) Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek grubunu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nin favorilerinden biri olarak gösteriliyor.
Euro Club Index, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların kupayı kazanma ihtimallerini ve turnuvanın favorilerini açıkladı.
İşte 2023/2024 sezonunda takımların UEFA Konferans Ligi'ni kazanma ihtimalleri...
Ferençvaros (Macaristan): Yüzde 1'den az
Slovan Bratislava (Slovakya): Yüzde 1'den az
Molde (Norveç): Yüzde 1'den az
Servette (İsviçre): Yüzde 1'den az
Ludogorets (Bulgaristan): Yüzde 1'den az
Legia Varşova (Polonya): Yüzde 1'den az
Dinamo Zagreb (Hırvatistan): Yüzde 1'den az
Sturm Graz (Avusturya): Yüzde 1'den az
Bodo/Glimt (Norveç): Yüzde 1'den az
Maccabi Haifa (İsrail): Yüzde 1
Olimpiakos (Yunanistan): Yüzde 2
Viktoria Plzen (Çekya): Yüzde 2
Gent (Belçika): Yüzde 2
PAOK (Yunanistan): Yüzde 3
Ajax (Hollanda): Yüzde 3
Maccabi Tel Aviv (İsrail): Yüzde 4
Club Brugge (Belçika): Yüzde 5
Union Saint Gilloise (Belçika): Yüzde 5
Eintracht Frankfurt (Almanya): Yüzde 5
FENERBAHÇE (TÜRKİYE): YÜZDE 9
Fiorentina (İtalya): Yüzde 9
Real Betis (İspanya): Yüzde 11
Lille (Fransa): Yüzde 11
Aston Villa (İngiltere): Yüzde 25