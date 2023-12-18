UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları! İşte Galatasaray'ın rakibi
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi de belli oldu...
Temsilcimiz Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.
İşte eşleşmeler
Feyenoord - AS Roma
AC Milan - Rennes
RC Lens - Freiburg
Young Boys - Sporting Lizbon
Benfica - Toulouse
Braga - Karabağ
Galatasaray - Sparta Prag
Shakhtar Donetsk - Marsilya
Maçlar şubat ayında
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.
Temsilcimiz Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.
İşte eşleşmeler
Feyenoord - AS Roma
AC Milan - Rennes
RC Lens - Freiburg
Young Boys - Sporting Lizbon
Benfica - Toulouse
Braga - Karabağ
Galatasaray - Sparta Prag
Shakhtar Donetsk - Marsilya
Maçlar şubat ayında
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.