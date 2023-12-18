UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları! İşte Galatasaray'ın rakibi

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi de belli oldu...



Temsilcimiz Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.



İşte eşleşmeler



Feyenoord - AS Roma



AC Milan - Rennes



RC Lens - Freiburg



Young Boys - Sporting Lizbon



Benfica - Toulouse



Braga - Karabağ



Galatasaray - Sparta Prag



Shakhtar Donetsk - Marsilya



Maçlar şubat ayında



UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.