Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri

Halil Umut Meler'in uğradığı saldırı sonrası lige kısa bir ara verilmişti. Hasretin sona erdiği 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.

Süper Lig'de 16. haftanın ertelenmesinin ardından 17. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı.



Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri şöyle:



Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan



İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan



Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek



Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük



Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu



Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam



Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan



Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu



Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk



Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen



Mete Kalkavan geri döndü



Öte yandan hakemlerin TFF ile hafta içerisinde yaptığı pazarlıklar da başarılı olmuş gözüküyor.



Son olarak 30 Ekim'deki Beşiktaş - Gaziantep FK maçında birinci hakem olan Mete Kalkavan yaklaşık 2 ay sonra ilk kez görev aldı. Deneyimli hakem, Başakşehir - Sivasspor maçıyla birlikte görevine devam edecek.



Kalkavan orta hakem olarak görev almadığı süreçte 1'i Süper Lig olmak üzere toplam 3 kez VAR'da görevlendirilmişti.