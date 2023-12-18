Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri
Halil Umut Meler'in uğradığı saldırı sonrası lige kısa bir ara verilmişti. Hasretin sona erdiği 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler duyuruldu.
Süper Lig'de 16. haftanın ertelenmesinin ardından 17. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı.
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri şöyle:
Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan
İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk
Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
Mete Kalkavan geri döndü
Öte yandan hakemlerin TFF ile hafta içerisinde yaptığı pazarlıklar da başarılı olmuş gözüküyor.
Son olarak 30 Ekim'deki Beşiktaş - Gaziantep FK maçında birinci hakem olan Mete Kalkavan yaklaşık 2 ay sonra ilk kez görev aldı. Deneyimli hakem, Başakşehir - Sivasspor maçıyla birlikte görevine devam edecek.
Kalkavan orta hakem olarak görev almadığı süreçte 1'i Süper Lig olmak üzere toplam 3 kez VAR'da görevlendirilmişti.
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri şöyle:
Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan
İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk
Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
Mete Kalkavan geri döndü
Öte yandan hakemlerin TFF ile hafta içerisinde yaptığı pazarlıklar da başarılı olmuş gözüküyor.
Son olarak 30 Ekim'deki Beşiktaş - Gaziantep FK maçında birinci hakem olan Mete Kalkavan yaklaşık 2 ay sonra ilk kez görev aldı. Deneyimli hakem, Başakşehir - Sivasspor maçıyla birlikte görevine devam edecek.
Kalkavan orta hakem olarak görev almadığı süreçte 1'i Süper Lig olmak üzere toplam 3 kez VAR'da görevlendirilmişti.