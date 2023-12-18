Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte son 16 turu karşılaşmaları...

Temsilcimiz Galatasaray'ın elendiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımların belli olmasının ardından kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşiyor. Son 16 turunun ilk maçları 13-14 ve 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Turun rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak. Devler Ligi'nde son 16 turunun ardından çeyrek finalin kuralar 15 Mart'ta çekilecek. Aynı gün yarı finalin de kura çekimi yapılacak.



İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ



Porto - Arsenal

Napoli - Barcelona

PSG - Real Sociedad

Inter - Atletico Madrid

PSV - Borussia Dortmund

Lazio - Bayern Münih

Kopenhag - Manchester City

Leipzig - Real Madrid



ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Devler Ligi'nde çeyrek finain ilk maçları 9-10 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ilk maçları 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde, rövanş maçları ise 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemil turnuvasının bu sezonki finali ise 1 Haziran 2024'te Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.



