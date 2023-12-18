Sakatlanan Sergio Oliveira'nın sözleşmesinin feshedilmesi gündemde

Sergio Oliveira'nın ağırlık çalışırken göğüs kasının kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali Galatasaray'da transfer hesaplarını karıştırdı.Salonda ağırlık çalışırken göğüs kasına kopuk oluşan Portekizli futbolcunun ameliyat ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.Yaklaşık 4 ay boyunca takımdan ayrıl kalması gündemde olan oyuncunun yerine transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılar Oliveira'nın menajerini de İstanbul'a davet etti.Görüşmede performansından da memnun olunmayan oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelecek. En kötü ihtimalle sözleşmeyi dondurmayı amaçlayan yönetimin bu hamlesine futbolcu cephesinin nasıl cevap vereceği ise merak ediliyor.2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu bu sezon 20 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.