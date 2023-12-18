Koonferans Ligi'nde kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin rakibi belil oldu
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin rakibi bir sonraki turda belli olacak.
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu çekimi yapıldı. Bu turu geçecek takımlar Kupa 3'te adını son 16 turuna yazdıracak. Grubunu lider bitirdiği için direk son 16 turuna atlayan Fenerbahçe kurada yer almadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçlar 15 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat tarihinde oynanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda eşleşmeler şöyle oluştu:
Sturm Graz-Slovan Bratislava
Servette-Ludogorets
Union SG-E. Frankfurt
Real Betis-Dinamo Zagreb
Olympiacos-Ferencvaros
Ajax-Bodo Glimt
Molde-Legia Varşova
Maccabi Haifa-Gent
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ 23 ŞUBATTA BELLİ OLACAK
Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçlar 15 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat tarihinde oynanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda eşleşmeler şöyle oluştu:
Sturm Graz-Slovan Bratislava
Servette-Ludogorets
Union SG-E. Frankfurt
Real Betis-Dinamo Zagreb
Olympiacos-Ferencvaros
Ajax-Bodo Glimt
Molde-Legia Varşova
Maccabi Haifa-Gent
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ 23 ŞUBATTA BELLİ OLACAK
Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.