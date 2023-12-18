Koonferans Ligi'nde kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin rakibi belil oldu

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin rakibi bir sonraki turda belli olacak.

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu çekimi yapıldı. Bu turu geçecek takımlar Kupa 3'te adını son 16 turuna yazdıracak. Grubunu lider bitirdiği için direk son 16 turuna atlayan Fenerbahçe kurada yer almadı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçlar 15 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat tarihinde oynanacak.



UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda eşleşmeler şöyle oluştu:



Sturm Graz-Slovan Bratislava



Servette-Ludogorets



Union SG-E. Frankfurt



Real Betis-Dinamo Zagreb



Olympiacos-Ferencvaros



Ajax-Bodo Glimt



Molde-Legia Varşova



Maccabi Haifa-Gent



FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ 23 ŞUBATTA BELLİ OLACAK



Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.