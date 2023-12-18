  • USD: 29,01 - 29,06
  • EURO: 31,66 - 31,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Koonferans Ligi'nde kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin rakibi belil oldu

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin rakibi bir sonraki turda belli olacak.

Ekleme: 18.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu çekimi yapıldı. Bu turu geçecek takımlar Kupa 3'te adını son 16 turuna yazdıracak. Grubunu lider bitirdiği için direk son 16 turuna atlayan Fenerbahçe kurada yer almadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçlar 15 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat tarihinde oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Sturm Graz-Slovan Bratislava

Servette-Ludogorets

Union SG-E. Frankfurt

Real Betis-Dinamo Zagreb

Olympiacos-Ferencvaros

Ajax-Bodo Glimt

Molde-Legia Varşova

Maccabi Haifa-Gent

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ 23 ŞUBATTA BELLİ OLACAK

Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.
Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!
CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet skandalı! 250 bin dolara ruhsat
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
Diplomatik kaynaklar: 2024'de vize işlemleri hızlanacak
İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: Bunun adı operasyon siyasetidir!
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Macaristan ziyaretinde pek çok alanda 16 anlaşma imzalanacak
İsrailli gazeteciden dehşete düşüren sözler! Soykırımı böyle savundu: 'Evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum'
Donald Trump'tan 'Gazze' itirafı: Bizim hatamız!
CHP'de yeni kriz! Tunç Soyer'e baş kaldırdılar: İki ilçe başkanından sert tepki
Hitler'in ruhu hortladı! İsrailli yetkiliden kan donduran Gazze itirafı: Auschwitz gibi yapacağız
Fatih Erbakan yanıtladı: Cumhur İttifakı ile ittifak olacak mı?
MİT'ten son dönemde PKK'ya büyük darbe: Sözde sorumlular hedef alındı
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'İYİ' kumpas! ‘Müstakil’ diyen! Akşener’in altını boşaltıyor! İşte İYİ Parti'deki iş birliği istifaları
Türkiye'de ilk olacak: Deniz üstü rüzgar santrali için teknik çalışmalar 2024'te başlayacak! Alanlar belirlendi
DEM ile CHP arasında seçim pazarlıklarının perde arkası
The Guardian o bölgeyi işaret etti! 'Yeni bir savaş kaçınılmaz'
Bakan Yusuf Tekin'in Meclis'teki terör konuşması HDP grubunu öfkelendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı
The Economist dergisi Türk ekonomisini yorumladı
İki ülke alarmda: Kuzey Kore kıtalar arası balistik füze fırlattı
Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak