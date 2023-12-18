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Josef de Souza Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi herkesi şoke etti...

Ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen başarılı oyuncu Josef de Souza, geçtiğimiz Mart ayında BJ Guoan'un yolunu tutmuştu. Uzun yıllar Süper Lig'de ter döken Brezilyalı futbolcunun sürpriz bir takımla geri döneceği ortaya çıktı.

Ekleme: 18.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen başarılı oyuncu Josef de Souza, geçtiğimiz Mart ayında BJ Guoan'un yolunu tutmuştu. Uzun yıllar Süper Lig'de ter döken Brezilyalı futbolcunun sürpriz bir takımla geri döneceği ortaya çıktı. İşte son dakika Josef de Souza transfer haberinin tüm detayları...

2015/16 sezonu yaz transfer döneminde Sap Paulo'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Josef de Souza için 8 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

3 sezon boyunca sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı yıldız burada herhangi bir kupa kazanmadan Al-Ahli'nin yolunu tutmuştu. Ayrıca 3 yıl önce oyuncuya 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, bu transferden 12 milyon Euro kazanmıştı.

Suudi Arabistan'da aradığını bulamayan 34 yaşındaki isim, Türkiye'ye Beşiktaş ile beraber geri dönmüştü. Transferi için ücret ödenmeyen Josef de Souza, burada 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı. Oyuncu, aradan geçen 2.5 sezonun ardından Çin Süper Lig'i ekiplerinden BJ Guoan'un yolunu tutmuştu.

SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

İddialara göre Ocak transfer dönemi için hazırlıklara başlayan 3-4 Süper Lig kulübü Brezilyalı futboluyla temasa geçti.

Josef de Souza ile ilgilenen en ciddi Süper Lig kulübünün ise Başakşehir olduğu öğrenildi.

2023 yılını Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekibi Beijing Guoan'da geçiren 34 yaşındaki orta sahaya 20 maçta 4 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

2020-2021 yılında Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Josef de Souza 2021-2022 yılında ise siyah-beyazlı formayla 40 maçta 5 gollük performans ortaya koymuştu.

Tecrübeli oyuncu son yılında ise yarım sezonda 10 maçta 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Deneyimli futbolcu MKE Ankaragücü maçında sahaya giren bir taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart görmüştü.

Olayın ardından düzenlediği basın toplantısında ağlayarak Türkiye'de kendini güvende hissetmediğini söylemişti.
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