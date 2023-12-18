Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi bugün belli olacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimleri bugün yapılacak. Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak.

Futbolseverler için heyecan dorukta..



UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuraları bugün çekilecek.



Galatasaray'ın rakibi belli olacak



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreninin ardından Türk takımlarından Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın üst turdaki rakibi de belirlenecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları, TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri yapılacak.



Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.



Sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri



Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri arasında şu takımlar yer alıyor:



Freiburg (Almanya), Olimpik Marsilya, Rennes, Toulouse (Fransa), Karabağ (Azerbaycan), Roma (İtalya), Sparta Prag (Çekya) ve Sporting Lizbon (Portekiz)



Fenerbahçe'nin rakibi 23 Şubat'ta belli olacak



Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek.

