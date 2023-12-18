  • USD: 29,01 - 29,06
  • EURO: 31,66 - 31,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Eski dosya yeniden açıldı

Devre arası transfer döneminde Ndombele ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda yazın da gündeme gelen ve Juventus'ta forma giyen Fransız orta saha Adrien Rabiot'u yeniden gündemine aldı.

Ekleme: 18.12.2023 - 10:42 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Aslan, devre arasında kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

Sezon başında kadrosuna kattığı bazı isimlerden beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılılar, ocak ayında ise eksik bölgelere nokta atışı transferler yapmayı planlıyor.

Özellikle sol bek ve orta sahaya takviye yapması beklenen Galatasaray'da, transfere dair önemli bir gelişme yaşandı.

ADRİEN RABİOT İÇİN GÖRÜŞME

Sarı-kırmızılı takım, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Adrien Rabiot dosyasını yeniden açarken yetkili isimler de Fransız yıldız için Juventus'la yeniden temasa geçti.

İddialara göre; Rabiot görüşmesinde Juventus'tan olumlu yanıt alan Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için şartları zorlayacak.

Eğer İtalyan kulübü ve oyuncu cephesi astronomik rakam talep ederse rota diğer adaylara çevrilecek.

Kulübüyle bu sezon 14 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 2 gol 3 asist yaptı. Fransız yıldızın güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro olarak gösterilmekte.

Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Eski dosya yeniden açıldı
Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!
CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet skandalı! 250 bin dolara ruhsat
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
Diplomatik kaynaklar: 2024'de vize işlemleri hızlanacak
İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: Bunun adı operasyon siyasetidir!
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Macaristan ziyaretinde pek çok alanda 16 anlaşma imzalanacak
İsrailli gazeteciden dehşete düşüren sözler! Soykırımı böyle savundu: 'Evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum'
Donald Trump'tan 'Gazze' itirafı: Bizim hatamız!
CHP'de yeni kriz! Tunç Soyer'e baş kaldırdılar: İki ilçe başkanından sert tepki
Hitler'in ruhu hortladı! İsrailli yetkiliden kan donduran Gazze itirafı: Auschwitz gibi yapacağız
Fatih Erbakan yanıtladı: Cumhur İttifakı ile ittifak olacak mı?
MİT'ten son dönemde PKK'ya büyük darbe: Sözde sorumlular hedef alındı
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'İYİ' kumpas! ‘Müstakil’ diyen! Akşener’in altını boşaltıyor! İşte İYİ Parti'deki iş birliği istifaları
Türkiye'de ilk olacak: Deniz üstü rüzgar santrali için teknik çalışmalar 2024'te başlayacak! Alanlar belirlendi
DEM ile CHP arasında seçim pazarlıklarının perde arkası
The Guardian o bölgeyi işaret etti! 'Yeni bir savaş kaçınılmaz'
Bakan Yusuf Tekin'in Meclis'teki terör konuşması HDP grubunu öfkelendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı
The Economist dergisi Türk ekonomisini yorumladı
İki ülke alarmda: Kuzey Kore kıtalar arası balistik füze fırlattı
Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak