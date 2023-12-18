Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Eski dosya yeniden açıldı

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Aslan, devre arasında kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanıyor.Sezon başında kadrosuna kattığı bazı isimlerden beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılılar, ocak ayında ise eksik bölgelere nokta atışı transferler yapmayı planlıyor.Özellikle sol bek ve orta sahaya takviye yapması beklenen Galatasaray'da, transfere dair önemli bir gelişme yaşandı.Sarı-kırmızılı takım, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Adrien Rabiot dosyasını yeniden açarken yetkili isimler de Fransız yıldız için Juventus'la yeniden temasa geçti.İddialara göre; Rabiot görüşmesinde Juventus'tan olumlu yanıt alan Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için şartları zorlayacak.Eğer İtalyan kulübü ve oyuncu cephesi astronomik rakam talep ederse rota diğer adaylara çevrilecek.Kulübüyle bu sezon 14 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 2 gol 3 asist yaptı. Fransız yıldızın güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro olarak gösterilmekte.