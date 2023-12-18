Fenerbahçe teklifi netleştirdi! Krunic sevdasının bedeli belli oldu

Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Rade Krunic'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi, orta saha gücünü artırmak ve Krunic'i kadroya dahil etmek.Boşnak oyuncu için bu rakamla anlaşma sağlanması durumunda transfer gerçekleşecek. Fenerbahçe yönetimi, Rade Krunic için Milan'a 5 milyon euro teklif etmeyi planlıyor.Milan'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Rade Krunic, son 4 maçtır yedek bekliyor. Fenerbahçe'nin teklifi, Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesiyle birlikte değerlendirilecek.Rade Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Oyuncunun Fenerbahçe transferini beklediği ve kulüpler arasında anlaşma sağlanması durumunda sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğu belirtiliyor.