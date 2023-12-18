Fenerbahçe teklifi netleştirdi! Krunic sevdasının bedeli belli oldu
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Milan'ın orta saha oyuncusu Rade Krunic'i transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip, Bosnalı futbolcu için 5 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Rade Krunic'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi, orta saha gücünü artırmak ve Krunic'i kadroya dahil etmek.
TEKLİF EDİLEN RAKAM: 5 MİLYON EURO
Boşnak oyuncu için bu rakamla anlaşma sağlanması durumunda transfer gerçekleşecek. Fenerbahçe yönetimi, Rade Krunic için Milan'a 5 milyon euro teklif etmeyi planlıyor.
KRUNIC, FORMA ŞANSI BULAMIYOR
Milan'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Rade Krunic, son 4 maçtır yedek bekliyor. Fenerbahçe'nin teklifi, Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesiyle birlikte değerlendirilecek.
SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 2025
Rade Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Oyuncunun Fenerbahçe transferini beklediği ve kulüpler arasında anlaşma sağlanması durumunda sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğu belirtiliyor.
TEKLİF EDİLEN RAKAM: 5 MİLYON EURO
Boşnak oyuncu için bu rakamla anlaşma sağlanması durumunda transfer gerçekleşecek. Fenerbahçe yönetimi, Rade Krunic için Milan'a 5 milyon euro teklif etmeyi planlıyor.
KRUNIC, FORMA ŞANSI BULAMIYOR
Milan'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Rade Krunic, son 4 maçtır yedek bekliyor. Fenerbahçe'nin teklifi, Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesiyle birlikte değerlendirilecek.
SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 2025
Rade Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Oyuncunun Fenerbahçe transferini beklediği ve kulüpler arasında anlaşma sağlanması durumunda sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğu belirtiliyor.