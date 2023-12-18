Fenerbahçe'de şok sakatlık! Dzeko'nun MR'ı çekildi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Çarşamba günü Kayserispor ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler, pazar akşamı ise derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Kanarya'da golcü futbolcu Edin Dzeko'nun sakatlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Çarşamba günü Kayserispor ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler, pazar akşamı ise derbide Galatasaray'ı konuk edecek.



Kanarya'da golcü futbolcu Edin Dzeko'nun sakatlandığı öğrenildi.



Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerin pazartesi günü gerçekleştirdiği idmanda yer almadı. MR'ı çekilen deneyimli golcünün durumunu salı günü netlik kazanacağı öğrenildi.