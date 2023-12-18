Carlo Ancelotti, Arda Güler'in dönüş tarihini açıkladı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Villarreal maçının ardından yaptığı açıklamada, Arda Güler için, "Noel'den sonra hazır olacak" dedi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanyol takımına transfer olduğu günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan Arda Güler'in son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



LaLiga'da dün gece Villarreal'i 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Ancelotti, Arda için "Noel'den sonra hazır olacak." ifadelerini kullandı.



Alaves maçında da yok



Böylece Arda Güler'in 3 gün sonra Alaves ile deplasmanda oynanacak lig maçında da kadroda bulunmayacağı kesinleşmiş oldu. Real Madrid, yılbaşından sonraki ilk maçında ise 3 Ocak'ta Mallorca'yı konuk edecek.