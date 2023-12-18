Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay kararı: 9 gün daha takımın başında olacak

Beşiktaş'ın yeni yönetimi, yabancı bir teknik adam ile anlaşana kadar Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı aldı ve tecrübeli teknik direktörün sözleşmesini de düzenledi.

Beşiktaş'ın yeni yönetimi, Ahmet Nur Çebi döneminden kalan Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük sözleşmesini revize etti.



Ahmet Nur Çebi döneminde Rıza Çalımbay ile koşullu bir sözleşme imzalanmıştı. Bu koşul, yeni yönetime göreve geldikten sonra 15 gün içerisinde Çalımbay ile yolları tazminatsız olarak ayırma hakkı veriyordu.



15 gün içerisinde fesih olmazsa Çalımbay'ın sözleşmesi sezon sonuna kadar uzuyordu.



Çalımbay'a yeni sözleşme



Yeni başkan Hasan Arat ve futbolun başındaki Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar, bu sözleşmeyi revize etti.



Buna göre Çalımbay ile yola bir süre daha devam etme kararı verildi ancak fesih hakkı 27 Aralık'a uzatıldı.



Arayışlar devam ediyor



Beşiktaş yönetiminin bu süreçte yabancı teknik adam arayışlarının devam ettiği, bir boşluk oluşmaması adına Rıza Çalımbay ile geçici bir süre daha yola devam etme kararı verildiği öğrenildi.