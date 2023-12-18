Batshuayi'nin alternatifi hazır! Fenerbahçe'ye Fransız golcü

Michy Batshuayi ile devre arasında yollarını ayıracağı konuşan Fenerbahçe, golcü transferi için harekete geçti.Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna doğrultusunda çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, listesini şekillendirmeye başladı.Fenerbahçe listesine daha önce de sık sık Türk takımlarına yazılan Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial'i ekledi.Kırmızı-şeytanların Hollandalı menajeri Erik ten Hag tarafından kadroda düşünülmeyen Fransız golcü için hafta içinde nabız yoklanacak. Fenerbahçe'nin Martial'e duyduğu ilgi, İngiliz basını tarafından da doğrulandı.Ada basınına yansıyan haberlerde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martial'in devre arasında gönderileceğini vurguladı.Söz konusu haberde; Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın yıldızı Martial'le ilgilendiği ancak oyuncuya birçok talibin olduğu ifade edildi.Bu sezon Manchester United'da 19 maçta görev alan Martial, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.