Ali Koç ve Hasan Arat'tan ortak açıklama: 2011 Süper Kupa'yı oynamak istiyoruz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Dolmabahçe Stadı'ndaki görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.İki başkan, 2011 Süper Kupa maçı için müracaat edeceklerini söyledi.Görüşme sonrası konuşan Hasan Arat, 'Kapımız herkese açık. Çok büyük camialar. İlk ziyaret Ali Bey'den geldi. Ortak sorunlarımızı konuşmamız lazım, buna ihtiyacımız var. 2011 Süper Kupa maçını birlikte oynamak için müracaat edelim dedik.' ifadelerini kullandı.Ali koç ise şöyle konuştu:Ben buraya yönetim kurulumdan 6 arkadaşımla birlikte, Hasan Bey'in yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti için geldik. Hasan Arat'ın dediği gibi, futbolumuzun sorunlarını, nerelerde güç birliği yapmamız gerektiğini konuştuk. Pek çok alanda birbirine benzer bir kulübüz. Özellikle vatan konularında çok paralel ilkelere sahibiz. Bizim buradaki ana hedefimiz sahada ve salonlarda rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet. Sorunlarımız, sıkıntılarımız hep aynı.TFF'nin istifası gündeme gelmedi.