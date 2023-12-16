Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı karşılaşacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Çin'in Tianjin Bohai Bank ekibini 3-0 yenerek finalde Eczacıbaşı'nın rakibi oldu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı finalinde Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank ile karşılaştı.



Çin'in Hangzhou kentinde oynanan müsabakayı sarı-siyahlılar 3-0 kazanarak finalde bir başka temsilcimiz Eczacıbaşı'nın rakibi oldu.



VakıfBank set vermeden kazandı



Karşılaşmaya hızlı başlayan VakıfBank ilk seti 25-16 aldı.



Başa baş geçen İkinci seti de 25-23 alarak durumu 2-0'a getiren sarı-siyahlılar, üçüncü sette de rakibine şans vermeyerek 25-23 kazandı ve salondan 3-0'lık zaferle Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda final biletini alarak ayrıldı.



İlk kez Türk finali oynanacak



Yarı final aşamasının diğer ayağında Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi geçen Eczacıbaşı ile VakıfBank tarih yazdı.



İlk kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde iki Türk takımı mücadele edecek. Turnuvanın finali yarın TSİ 14.30'da oynanacak.



Kupa 7 kez Türkiye'ye geldi



Bugüne kadar beş farklı ülke takımının şampiyonluk yaşadığı turnuvada Türkiye, 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya aldı.



Türkiye'yi VakıfBank 4, Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 şampiyonlukla zirveye taşıdı.