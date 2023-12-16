Beşiktaş'ın borcu resmen açıklandı

Beşiktaş'ın güncel borcu, 8 milyar 282 milyon 243 bin TL olarak açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün 2023 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda yapıldı.Divan kurulu toplantısına Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu tam kadro olarak hazır bulundu. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Toplantıda siyah-beyazlı kulübün yeni Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulunun planladığı faaliyet raporu sunulacak.Toplantıda Beşiktaş Kulübü'nün mali durumuna ilişkin raporlara yer verildi. Siyah-beyazlı kulübün borcu 31 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında 1.5 milyar lira artış gösterdi.Kulübün toplam borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin TL olarak gösterildi.