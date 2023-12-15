  • USD: 28,98 - 29,04
  • EURO: 31,80 - 31,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yusuf Yazıcı'ya şok! Maç sırasında...

Lille forması giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın evi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadıkları Klavsik maçı sırasında soyuldu.

Ekleme: 15.12.2023 - 13:53 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Fransız ekibi Lille ile Faroe Adalı takımı Klavsik karşı karşıya geldi.

Stade Pierre Mauroy'da oynanan müsabakayı ev sahibi Lille 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Lille'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 86. dakikada Angel Gomes ve 90. dakikada Edon Zhegrova attı. Fransız ekibinin tüm golleri penaltıdan geldi.

Lille'de ilk golü atan Yusuf Yazıcı, 67 dakika sahada kaldı.

Maç sırasında evine girdiler

Maçın ardından ise milli oyuncu Yusuf'a kötü bir haber geldi. 26 yaşındaki hücum futbolcusunun evi maç sırasında soyuldu.

L'Equipe'te yer alan habere göre; çalınan eşyalar arasında lüks saatler, kıyafetler ve deri eşyalar bulunuyor.

Yusuf Yazıcı'nın evine ikinci kez hırsızın girdiği de belirtildi.

Bu sezon 7 gol attı

Yusuf Yazıcı, geçen sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da geçirmesinin ardından kiralık tekrar Lille'e geri dönmüştü.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve Paulo Fonseca'nın ilk 11'de şans verdiği Yusuf, bu sezon 21 resmi maçta forma giydi. Hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Avrupa'da yaygın hale geldi

Yaşanan bu olayın ardından ise geçmiş dönemlerde Avrupa'da yaşanan hırsızlık olayları akıllara geldi.

Daha önce Paris Saint Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma, bir dönemler ismi Süper Lig kulüpleriyle anılan forvet oyuncusu Eran Zahavi, Real Madrid'in yıldızı Rodrygo, kariyerini Avustralya Ligi ekiplerinden Melbourne City'de sürdüren Tolgay Arslan ve Bayern Münih'in savunmacısı Dayot Upamecano'nun evine hırsız girmişti.
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül!
İyi Parti'de kriz sürüyor! İbrahim Özkan ve 5 İBB Meclis üyesi istifa etti
Mansur Yavaş, İYİ Parti’ye diyet ödüyor! İşte ABB iştiraki şirketlerin borç batağının nedeni
MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Şirvan Hasan etkisiz hale getirildi
Fatih Erbakan'dan Özgür Özel'in Dem Partisi'ni ziyaretine tepki: Bu bataklığı kurutmak lazım
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yeni asgari ücret için gözler ikinci toplantıda: 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5 senaryo
Osman Gökçek: CHP insanlara zulmetti
Bağ-kur'luya erken emeklilik müjdesi! Prim gün şartına düzenleme geliyor: İşte detaylar...
72 ilde 'Mercek 8' Operasyonu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara'da Cumhur İttifakı birlik mesajı verdi: Başkanlar Kahramankazan'da buluştu
İyi Parti'de toplu istifa! Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları görevini bıraktığını duyurdu
Bakan Güler duyurdu! 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! İETT otobüsünü su bastı: O anlar kameralara böyle yansıdı
MHP lideri Bahçeli il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor
İstanbul’da sağanak yağış! Yollar göle döndü 2 araç mahsur kaldı: CHP’li belediyeye tepki yağdı!
Yine kiralık vekil, yine CHP! Bu kez sahnede Özgür Özel var...
İsrail’in ‘esir kurtarma’ yalanı çöküyor! İsraillilerin vurulduğu ifşa olmuştu: Netahyahu’ya şok dalgası!
Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…
Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem

1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...

NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...