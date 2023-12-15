Wout Weghorst, Fenerbahçe yolunda! Ali Koç ilk adımı attı

Michy Batshuayi'nin form durumundan memnun olmayan Fenerbahçe, talipleri olan yıldız futbolcuyu satmayı düşünüyor.Belçikalı golcünün satılması durumunda ise santrfor transfer edecek olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst için de temaslara başladı.Hoffenheim'da kiralık olarak oynayan Hollandalı için temaslarını hızlandıran Ali Koç ve kurmayları, Alman kulübünü de ikna ederek sözleşmesini devralmak istiyor.Bu sezon 12 maçta 4 gol 1 asist yapan Weghorst'un, Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.Beşiktaş ile de adı anılan Hollandalı futbolcunun devre arasında takım değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu.