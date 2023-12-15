Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar! İşte 2023/24 sezonu puan cetveli...

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonun kim olacağı büyük merak konusu haline gelirken, en büyük futbol verisi sağlayıcılarından Opta, yayınladığı bir analiz raporu ile sezon sonu puan cetvelinin nasıl olacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonun kim olacağı büyük merak konusu haline gelirken, en büyük futbol verisi sağlayıcılarından Opta, yayınladığı bir analiz raporu ile sezon sonu puan cetvelinin nasıl olacağını açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...



Son dakika haberi: Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar! İşte 2023/24 sezonu puan cetveli...

Opta Analiz'in yaptığı çalışmaya göre, 2023/24 sezonu Süper Lig şampiyonu ve küme düşecek takımlar belli oldu. İşte o liste...



20- İstanbulspor (%80.9 ihtimal)



19- Pendikspor (%22.1 ihtimal)



18- Alanyaspor (%21.2 ihtimal)



17- Samsunspor (%11.8 ihtimal)



16- Gaziantep FK (%10.9 ihtimal)



14- Konyaspor (%9.6 ihtimal)



14- Ankaragücü (%10.1 ihtimal)



13- Hatayspor (%10.6 ihtimal)



12- Sivasspor (%10.6 ihtimal)



11- Fatih Karagümrük (%10.7 ihtimal)



10- Başakşehir (%11.1 ihtimal)



9- Kasımpaşa (%11.1 ihtimal)



8- Çaykur Rizespor (%13 ihtimal)



7- Antalyaspor (%17.8 ihtimal)



6- Kayserispor (%20.9 ihtimal)



5- Adana Demirspor (%23.3 ihtimal)



4- Trabzonspor (%27.9 ihtimal)



3- Beşiktaş (%42.1 ihtimal)



2- Galatasaray (%50.5 ihtimal)



1- Fenerbahçe (%51.1 ihtimal)