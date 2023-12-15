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Rıza Çalımbay'dan genç oyunculara övgü!

Konferans Ligi'nde grup aşamasının son maçında deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşma sonrasında genç oyuncuların performansını övdü.

Ekleme: 15.12.2023 - 10:06 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin grup etabının son haftasında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaştı.

Rakibini 2-0'la geçen siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonrasında yaptığı açıklamada "Elendik ama galibiyet almış olmak mutlu etti. Kötü gidişi sonlandıracağımıza kesinlikle inanıyorum. Özellikle de transferleri yaptıktan sonra daha iyi olacağız." dedi.

"Her açıdan iyi bir galibiyet"

Çalımbay, "Oynattığımız genç arkadaşlarımız vardı. Hepsi de istediğimiz en güzel şeyleri yaptılar. Onlarla da gurur duyduk. Altyapıdaki bütün hocalarımızı da bu oyuncuları yetiştirdikleri için tebrik ediyorum. İnşallah ileride daha da iyi duruma da geleceklerdir. Her açıdan iyi bir galibiyet oldu. Ligde kalan iki tane maçımız var, o maçlar açısında da iyi bir moral oldu. İnşallah kalan iki maçımızı da bu moralle bitireceğiz." dedi.

Bundan sonraki maçlarda da gençlere yer vereceklerini vurgulayan Çalımbay, "Beşiktaş'ın bu kadar genç oyuncuyu oynattığını hiç görmedim. Hem de Avrupa maçında. Ben bunu göze aldım, mağlup da olabilirdik. Hiç önemli değil, önemli olan o arkadaşları kazanmaktı. Beşiktaş'a böyle iyi oyuncuları göstermek gerekiyordu. Bunların hepsi de çok iyi yere gelecekler. Hem gençler hem de yetenekli oyuncular. Onlardan en az 3-4 tanesinin büyük yıldız olacağına inanıyorum." diye konuştu.
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