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Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: İşte play-off turuna kalan bütün takımlar...

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3 eleme turu oynayarak katılan Galatasaray, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda A Grubu'na düşmüştü. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, grubu 5 puanla üçüncü sırada tamamladı. Son maçta Kopenhag'a karşı etkisiz bir oyun sergileyen ve 1-0 kaybeden Aslan, yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. Bu sırada taraftarların en çok merak ettiği Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

Ekleme: 15.12.2023 - 09:29 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir grubu tamamladı.

Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile A Grubu'nda karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu grupta 5 puan toplamayı başardı.

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: İşte play-off turuna kalan bütün takımlar...

Almanya ve İstanbul'da oynanan Bayern Münih maçlarında oyunuyla takdir toplayan Aslan, bu karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Old Trafford'da Manchester United'ı yenerek de tarihi bir galibiyete imza atmıştı.

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: İşte play-off turuna kalan bütün takımlar...

Okan Buruk ve öğrencileri, İstanbul'da oynanan Manchester United ve Kopenhag maçlarında berabere kalırken grubun son maçında deplasmanda Kopenhag'a 1-0 kaybetti.

Bu sonuçlarla birlikte zorlu grubu üçüncü sırada tamamlayan Aslan, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: İşte play-off turuna kalan bütün takımlar...

KURA ÇEKİMİ TARİHİ

UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: İşte play-off turuna kalan bütün takımlar...

İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş maçları 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir takımla eşleşecek.

Freiburg

Marsilya

Sparta Prag

Toulouse

Sporting Lizbon

Rennes

Roma

Karabağ










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