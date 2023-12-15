Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: İşte play-off turuna kalan bütün takımlar...
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3 eleme turu oynayarak katılan Galatasaray, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda A Grubu'na düşmüştü. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, grubu 5 puanla üçüncü sırada tamamladı. Son maçta Kopenhag'a karşı etkisiz bir oyun sergileyen ve 1-0 kaybeden Aslan, yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. Bu sırada taraftarların en çok merak ettiği Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.
Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir grubu tamamladı.
Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile A Grubu'nda karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu grupta 5 puan toplamayı başardı.
Almanya ve İstanbul'da oynanan Bayern Münih maçlarında oyunuyla takdir toplayan Aslan, bu karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrılmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Old Trafford'da Manchester United'ı yenerek de tarihi bir galibiyete imza atmıştı.
Okan Buruk ve öğrencileri, İstanbul'da oynanan Manchester United ve Kopenhag maçlarında berabere kalırken grubun son maçında deplasmanda Kopenhag'a 1-0 kaybetti.
Bu sonuçlarla birlikte zorlu grubu üçüncü sırada tamamlayan Aslan, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
KURA ÇEKİMİ TARİHİ
UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.
İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş maçları 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir takımla eşleşecek.
Freiburg
Marsilya
Sparta Prag
Toulouse
Sporting Lizbon
Rennes
Roma
Karabağ
Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile A Grubu'nda karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu grupta 5 puan toplamayı başardı.
Almanya ve İstanbul'da oynanan Bayern Münih maçlarında oyunuyla takdir toplayan Aslan, bu karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrılmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Old Trafford'da Manchester United'ı yenerek de tarihi bir galibiyete imza atmıştı.
Okan Buruk ve öğrencileri, İstanbul'da oynanan Manchester United ve Kopenhag maçlarında berabere kalırken grubun son maçında deplasmanda Kopenhag'a 1-0 kaybetti.
Bu sonuçlarla birlikte zorlu grubu üçüncü sırada tamamlayan Aslan, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
KURA ÇEKİMİ TARİHİ
UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.
İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş maçları 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir takımla eşleşecek.
Freiburg
Marsilya
Sparta Prag
Toulouse
Sporting Lizbon
Rennes
Roma
Karabağ