Galatasaray'dan Sergio Oliveira açıklaması!

Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın gerçekleşen son idmanda göğüs kasında kopuk oluştuğunu duyurdu.

Galatasaray, resmi internet sitesinden Sergio Oliveira için bir açıklama yaptı.



Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Oliveira'nın göğüs kasında kopuk oluştuğu belirtildi.



Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi:



Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir.